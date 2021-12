Natale e Capodanno in concerto al Teatro Tor Bella Monaca

Le due splendide voci di Alessandra Procacci e Rosy Messina (finaliste di All Together Now Canale 5) sono le protagoniste del “Christmas Concert” al TBM (Teatro Tor Bella Monaca) in Via Bruno Cirino 5. Sono proposti i grandi classici del repertorio natalizio come Merry Christmas, Jingle Bells Rock, White Christmas, Let It Snow, e molti altri brani d’atmosfera, introdotti da brevi interventi del conduttore. Con la partecipazione del cantante cubano Joel Torres che proporrà Feliz Navidad prima di una grande conclusione a tre sulle note di Hallelujah. La serata si concluderà con un brindisi finale. Conosciamo meglio i cantanti protagonisti.

Alessandra Procacci è una cantante formatasi al Saint Louis College of Music e partecipa giovanissima al Festival Show, a Music Star e, in televisione, ad Amici di Maria de Filippi nel 2011. Partecipa con enorme successo come finalista al programma di Canale 5 All Together Now 2019 condotto da Michelle Hunziker.

Rosy Messina, è laureata in Letteratura Musica e Spettacolo e diplomata in teoria e solfeggio. Tra le collaborazioni artistiche, quelle con Fiorella Mannoia, Alex Britti, Annalisa Minetti, Renato Zero, Beppe Vessicchio. Anche lei nel 2019 è finalista del programma di Canale 5 All Together Now.

Joel Torres è un cantante cubano, voce leader del Septeto Nabori con cui ha svolto tournée in tutto il mondo e voce leader della formazione Songomania con cui ha svolto tournée in America Latina e pubblicato brani e video musicali di notevole successo.

La serata si svolgerà il 23 Dicembre 2021 alle ore 21. Per info e prenotazioni, è possibile telefonare al 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30), o visitare il sito http://www.teatriincomune.roma.it/events/christmas-concert/.

Per il 1 Gennaio 2022, il Teatro Tor Bella Monaca ospiterà il “Concierto de año nuevo”, che si svolgerà alle ore 18: ad esibirsi saranno Joel Torres, con José Ramón Caraballo Armas alle percussioni e Sebastian Marino al pianoforte, che proporranno i grandi classici della musica cubana bolero e son. Alcune canzoni del repertorio sono: Bésame Mucho, Dos Gardenias, Perfidia, Tres Palabras, Perfume de Gardenia, Quizás Quizás Quizás, Veinte Años, Historia de Un Amor, El Manicero, Guantanamera, As Time Goes By (Casablanca) e altri. Loro ospite Alessandra Procacci che integrerà il programma con alcuni classici del blues e del soul da Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin, Tina Turner, Gloria Gaynor. Un crescendo di ritmo ed emozioni in un incontro di culture con una forte matrice afro in comune. La serata si concluderà con un brindisi finale per festeggiare insieme l’inizio del 2022.

Per info e prenotazioni, è possibile telefonare al 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30), o visitare il sito http://www.teatriincomune.roma.it/events/concierto-de-ano-nuevo/.