Natale sicuro, ma a caro prezzo: scoperti depositi con articoli pericolosi e contraffatti

Una vasta operazione, ha mobilitato ieri giovedì 18 dicembre 2025 in via dell’Omo, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Asl e Ispettorato del Lavoro.

Al centro dei controlli, due grandi depositi commerciali dove venivano stoccati prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

L’obiettivo era tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare durante il periodo delle festività, quando l’afflusso di acquirenti aumenta e i rischi legati a prodotti non conformi diventano più concreti.

Gli investigatori, muovendosi con precisione e coordinazione, hanno passato al setaccio scaffali e magazzini, scoprendo irregolarità diffuse e preoccupanti.

In un deposito sono state intercettate confezioni di luci LED senza tracciabilità e oltre mille litri di olio lubrificante per auto gestiti in violazione delle norme sulle accise.

Nel secondo sito, la scoperta più delicata: decorazioni natalizie vendute come giocattoli per bambini, senza alcuna certificazione di sicurezza, insieme a stufe portatili e piccoli elettrodomestici da cucina privi della marcatura obbligatoria.

Tra i sequestri spiccano anche 68 asciugacapelli contraffatti, riproduzioni illecite di note marche del mercato.

Tutti gli articoli sono stati sottratti alla vendita per impedire che finissero nelle case dei cittadini, esponendoli a potenziali rischi.

