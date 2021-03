Nel III Municipio apre l’Urban Center

“Il 23 marzo 2021 è stata inaugurata a Piazza Sempione la sala progetti dell’Urban Center nel III Municipio in cui, da oggi, saranno esposti i progetti di riqualificazione relativi agli immobili o agli spazi pubblici promossi dalla nostra amministrazione. L’accesso a questo ambiente è consentito direttamente attraverso i portici che si affacciano su Piazza Sempione”.

Così Giovanni Caudo e Stefano Sampaolo, rispettivamente Presidente e Assessore all’Urbanistica del III Municipio, in una nota.

“L’obiettivo – prosegue la nota – è rendere accessibili a tutti e tutte, anche prima che vengano realizzati, i materiali progettuali relativi ad interventi che interessano la vita dei cittadini. I materiali esposti, di conseguenza, muteranno nel tempo e saranno di volta, in volta, aggiornati per un costante rinnovo della mostra. In piena adesione allo spirito di dialogo e confronto che da sempre contraddistingue la nostra giunta, i visitatori e le visitatrici potranno lasciare commenti e osservazioni oltre a richiedere maggiori informazioni sui singoli interventi”.

“L’Urban Center è un’idea nata nel novembre del 2018, pochi mesi dopo l’inizio della consiliatura, e siamo molto orgogliosi che finalmente vi sia una sede, seppure limitata, ai progetti del Municipio. Come sempre, crediamo che la trasparenza e il dialogo debbano essere elementi fondanti e costitutivi di ogni azione di governo. L’Urban Center, inaugurato oggi, ne è la prova.”

I Progetti al momento esposti riguardano, tra gli altri: la riqualificazione dell’asse di via Val D’ossola, per la quale i lavori sono già in corso, e alcuni interventi ancora di prossima realizzazione come la riqualificazione di piazza Sempione; la Ciclovia delle valli; la riqualificazione dell’asse di Viale Val Padana e il restyling di piazza Conca D’Oro.