Nessuna scusa. “Preistoria di genere contro ogni violenza”
Domenica 30 novembre 2025 alle ore 17, un'iniziativa sul tema presso il Museo di Casal de'Pazzi
«È certamente un momento pieno di iniziative, ma vorrei invitarvi tutti al Museo di Casal de’ Pazzi domenica 30 novembre. In questi giorni si è parlato tanto della giornata sulla violenza sulle donne! E anche molti musei lo hanno fatto (per fortuna!). Ma un museo preistorico vuole darne una visione preistorica»
Questo è l’invito di Patrizia Gioia ad un dibattito che si preannuncia molto interessante e che è destinato a sorprendere su un tema finora non dibattuto e cioè quello della “Preistoria di genere contro ogni violenza“.
Domenica 30 novembre 2025 alle ore 17, in un’iniziativa presso il Museo di Casal de’Pazzi a cura di Gian Luca Zanzi, Letizia Silvestri, Paola Bellagamba, interverranno sul tema l’accademica e archeologa Patrizia Gioia e, con approfondimenti: Alexia Andrisani, Alisia De Stefano, Viola Quinti.
Segnaliamo infine un’interessante intervista sul tema a Patrizia Gioia di Francesca Tripodi
