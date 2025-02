“Next beat”, biglietti dell’Auditorium a 5 euro per gli under 35 di Roma

L’Ufficio di Scopo Politiche Giovanili, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, lancia l’iniziativa “Next Beat”, mettendo a disposizione oltre 1000 biglietti per spettacoli musicali e artistici all’Auditorium Parco della Musica a un prezzo speciale di 5 euro.

L’iniziativa è riservata ai giovani under 35 residenti a Roma, che potranno acquistare i biglietti attraverso il sito TicketOne, previa presentazione della carta d’identità.

Il Click Day parte oggi, martedì 11 febbraio, alle ore 12, ed è possibile prenotarsi al link:

https://www.ticketone.it/eventseries/generazione-musica-2025-3823980/?affiliate=PI3

La programmazione vanta la partecipazione di numerosi artisti nazionali e internazionali, tra cui Ermal Meta, David Garrett, Luca Barbarossa, Ludovico Einaudi, Serena Brancale e molti altri.

“‘Next Beat’ nasce con l’obiettivo di favorire la socializzazione, la riflessione e la condivisione culturale tra le ragazze e i ragazzi della città, promuovendo la partecipazione culturale giovanile attraverso strategie di accessibilità, educazione, comunicazione e avvicinamento alla musica. Un’occasione imperdibile per vivere l’esperienza della musica dal vivo e scoprire grandi artisti a un costo agevolato”, afferma Lorenzo Marinone, incaricato per le Politiche Giovanili.

La LOCANDINA dell’iniziativa.

