Nidi e infanzia: oltre mille contratti a tempo indeterminato. Pratelli: “Dare stabilità al lavoro e alle famiglie”

L’inizio del nuovo anno scolastico a Roma non sarà segnato dalla carenza di personale: educatrici e insegnanti saranno presenti in tutte le strutture della Capitale, grazie a un piano di assunzioni che punta alla stabilità del lavoro e alla continuità educativa.

Dal 26 agosto partiranno le convocazioni del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale per il personale destinato agli incarichi annuali. Coloro che prenderanno servizio a settembre vedranno trasformare il proprio contratto a tempo indeterminato entro dicembre.

A fare il punto sulle assunzioni è l’Assessora Claudia Pratelli: “Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio, le assunzioni a tempo indeterminato annunciate dalla Giunta Gualtieri diventano operative e supereranno quota mille unità nel 2025. Di queste, 240 sono già state effettuate – 120 nei nidi e 120 nelle scuole dell’infanzia – e le restanti 765 saranno perfezionate entro dicembre”.

L’obiettivo dell’amministrazione è eliminare gradualmente i contratti a tempo determinato, lasciandoli solo per sostituzioni necessarie, ad esempio per malattia, maternità o distacco sindacale. “Per il 2026 prevediamo ulteriori assunzioni, e un nuovo concorso sarà bandito per aggiornare la graduatoria in vista del 2027, quando quelle attuali scadranno a livello nazionale”, spiega Pratelli.

Il dato complessivo è significativo: alle mille assunzioni del 2025 si sommano le 746 già effettuate tra il 2022 e il 2024, per un totale di 1.751 posti fissi nella consiliatura in corso. “È stato un lavoro lungo e difficile, ma necessario per riconoscere dignità e stabilità al personale – sottolinea l’Assessora – soprattutto alle migliaia di donne professioniste che hanno sostenuto nidi e scuole in questi anni. Dare stabilità a educatrici, insegnanti e famiglie è il nostro obiettivo principale”.

