Nomentano, armato di cacciavite tenta di derubare un’anziana all’interno di una chiesa

Attimi di paura ieri pomeriggio nel quartiere Nomentano, quando una tranquilla giornata si è trasformata in una scena di tensione davanti alla chiesa Sant’Angela Merici.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli sono intervenuti con rapidità, fermando un uomo di 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato di tentata rapina pluriaggravata.

L’allarme e l’intervento

La segnalazione è arrivata al numero di emergenza 112 NUE: una donna anziana, di 81 anni, era minacciata da un individuo armato di cacciavite, intento a farsi consegnare del denaro contante.

In pochi minuti, i militari hanno raggiunto il luogo e sorpreso l’uomo proprio nel momento in cui stava cercando di intimorire la vittima.

Grazie alla prontezza dei Carabinieri, l’aggressore è stato disarmato e bloccato, evitando che la situazione degenerasse. La donna, fortunatamente, non ha riportato ferite. L’arma utilizzata per la minaccia è stata immediatamente sequestrata.

La misura cautelare

Il 41enne è stato trasferito presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Roma.

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