“Non può morir chi non è vivo” dei Solisti Ambrosiani al Teatro Sala Umberto

Domenica 8 febbraio alle ore 11 un nuovo appuntamento della rassegna Domenica Classica, con il concerto dei Solisti Ambrosiani, dal titolo “Non può morir chi non è vivo”.

L’ensemble, fondato dal violinista Davide Belosio e dal soprano Tullia Pedersoli, si annovera tra i principali interpreti del repertorio barocco e si presenterà per questo appuntamento in formazione di quartetto, esplorando i più importanti autori italiani nati, ad eccezione di Monteverdi, nella seconda metà del Seicento.

Il programma vedrà Davide Belosio affrontare la celebre sonata “Il trillo del diavolo” di Giuseppe Tartini e brani di Francesco Maria Veracini, virtuoso fiorentino acclamato in tutta Europa.

Il soprano Tullia Pedersoli interpreterà una delle meravigliose cantate di Antonio Caldara e una composizione di Benedetto Marcello che l’ensemble ha registrato in prima mondiale nell’agosto 2025.

Infine, l’omaggio a Claudio Monteverdi, considerato il padre della musica moderna del passaggio al Barocco, completerà questo percorso straordinario attraverso gli Scherzi Musicali. Il titolo del concerto, “Non può morir chi non è vivo”, è tratto da un verso dello Scherzo. Per l’autore la musica è essenzialmente un modo per mettere in luce i sentimenti e gli affetti dell’animo umano.

Gli appuntamenti di Domenica Classica, la rassegna di matinée musicali (ore 11.00) dedicate alla musica classica e cameristica, con la direzione artistica del pianista e compositore Lorenzo Porta del Lungo, proseguono domenica 15 marzo, con un itinerario sonoro per flauto, violino e pianoforte con musiche di I. Clarke, M. Bonis, B. Martinů, D. D. Šostakovič e N. Rota. La stagione si concluderà domenica 3 maggio con un recital pianistico di Lorenzo Porta del Lungo.

INFO

I biglietti, senza costi di prevendita, hanno i seguenti prezzi:

Platea intero € 22,00, ridotto € 18,00

Galleria intero € 15,00, ridotto € 12,00.

Le riduzioni si applicano agli Over 65 e ai soci CRAL.

Botteghino Teatro Sala Umberto tel. 06-6794753

Visita: www.teatrosalaumberto.com

Associazione Suono e Immagine: www.associazionesuonoeimmagine.it

Contatto: ass.suonoeimmagine@gmail.com

