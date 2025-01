Non si ferma all’alt degli agenti e crea il panico su via Cristoforo Colombo: bloccato dalla Polizia Locale

Stava svolgendo il consueto servizio per la gestione della viabilità sulla via Cristoforo Colombo, la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) quando, all’incrocio con via di Malafede, ha intercettato un conducente di un’auto procedere contromano e a velocità sostenuta, arrecando un grave pericolo la circolazione stradale.

Nonostante l’alt intimato dagli agenti, l’uomo ha proseguito la marcia in direzione Ostia, rischiando di investire uno degli operanti che aveva tentato di bloccarlo, continuando la folle corsa fino a speronare anche l’autopattuglia che si era messa all’inseguimento del veicolo, bloccato poi all’altezza di via di Acilia.

Una volta fermato, nel tentativo di eludere gli accertamenti e intimorire gli agenti, il conducente, cittadino italiano di 29 anni, ha aizzato contro gli stessi il proprio cane, un pitbull presente all’interno dell’abitacolo.

Nonostante il gesto, il personale operante è riuscito a portare avanti le procedure di controllo nei confronti del 29enne, già noto alle forze di polizia per diversi precedenti penali a suo carico.

Oltre alle sanzioni previste per le violazioni al Codice della Strada commesse, con contestuale ritiro della patente, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

