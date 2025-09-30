“Note di viaggio” apre il 3 ottobre “Bracciano rompe gli schemi, la rassegna multindisciplinata”

Con il recital “Note di Viaggio” di Max Spurio si alza il sipario venerdì alle 21 al teatro Delia Scala di “Bracciano rompe gli schemi, la rassegna multindisciplinata”, proposta di autunno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano.

Questo artista che si esibirà in uno spettacolo che unisce musica e parola. Un percorso ideale itinerante che mette insieme brani che andranno dai Pink Floyd, alla Premiata Forneria Marconi, da Lucio Dalla a Pino Daniele ed altri. Uno spettacolo organizzato nell’ambito del progetto “Giubileo in Regione a cura di ATCL” – circuito multidisciplinare regionale di teatro, danza e musica, che ben si inserisce in una rassegna che volutamente vuole uscire dalle categorie.

Uno spettacolo in cui si ride, si riflette e ci si immerge nei ricordi di una musica in grado di fermare il tempo.

Chitarrista, cantante, autore di libri – tra gli altri “La via dei pensieri” e “Tracce” – Max Spurio ha fatto parte dei Future (terzo posto al Festival di Sanremo nel 1987 per le “nuove proposte”) e ha al suo attivo moltissimi concerti in Italia e all’estero. Con questo spettacolo entra nei teatri per proporre la sua narrazione a tratti ironica, a tratti profonda.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: cultura@comune.bracciano.rm.it

Prenotazioni: Eventbrite

