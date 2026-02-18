Notte di fuoco a Centocelle: incendio distrugge tre scooter in via dei Platani

Fiamme alte nel cuore della notte, vetri illuminati a giorno e residenti affacciati alle finestre con il timore che l’incendio potesse raggiungere i portoni dei palazzi.

È stata una notte di paura quella tra martedì 16 e mercoledì 17 febbraio in via dei Platani, nel quartiere Centocelle.

Intorno alle 2:00 un rogo ha avvolto una fila di mezzi parcheggiati lungo la strada, distruggendo tre scooter e danneggiando un’automobile. Il fuoco, alimentato dalla vicinanza dei veicoli, si è propagato rapidamente, sollevando una colonna di fumo visibile a distanza.

L’allarme nella notte

Le prime chiamate al numero unico di emergenza sono arrivate pochi minuti dopo le due. I residenti parlavano di fiamme che lambivano le facciate degli edifici e di boati causati dall’esplosione di parti in plastica e serbatoi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco Tuscolano II, che ha lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che si estendesse ad altri veicoli.

L’incendio è stato domato in tempi rapidi, ma il bilancio dei danni resta pesante: tre scooter completamente distrutti, un’auto seriamente compromessa dal calore.

Accertamenti sulle cause

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da uno dei motorini per poi “saltare” agli altri mezzi parcheggiati a pochi centimetri di distanza. Ma sulle cause resta il massimo riserbo.

Le forze dell’ordine e i tecnici dei Vigili del Fuoco stanno effettuando i rilievi per stabilire se si sia trattato di un guasto accidentale, come un cortocircuito, oppure di un gesto doloso.

