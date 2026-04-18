Notte di fuoco al Trullo: distrutti un camper e un’auto

La quiete della notte è stata interrotta all’improvviso da una serie di boati che hanno svegliato di soprassalto i residenti del Trullo.

Poco dopo la mezzanotte, un incendio ha avvolto completamente un camper parcheggiato lungo la strada, trasformandolo in pochi istanti in una massa di fuoco visibile a distanza.

Le fiamme, alimentate dai materiali presenti all’interno del mezzo, si sono propagate rapidamente, raggiungendo anche un’auto in sosta nelle immediate vicinanze. In pochi minuti, il rogo ha assunto proporzioni tali da generare una colonna di fumo nero che si è alzata tra i palazzi del quartiere.

Boati nella notte e paura tra i residenti

A spaventare maggiormente è stata la sequenza di esplosioni, avvertite chiaramente in tutta la zona. Non si è trattato di bombole di gas, ma dello scoppio degli pneumatici e dei vetri dei veicoli, messi sotto stress dalle temperature elevate.

Le segnalazioni al numero unico di emergenza si sono moltiplicate nel giro di pochi minuti: chi parlava di “bombe”, chi raccontava di aver visto le fiamme illuminare a giorno la strada.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a contenere l’incendio e a impedire che il calore si propagasse ad altri mezzi o agli edifici circostanti. Insieme a loro anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area.

Nonostante la violenza del rogo, il bilancio finale è rimasto fortunatamente limitato ai danni materiali: non risultano persone ferite né intossicate.

Indagini sulle cause

Spente le fiamme, sono partiti i rilievi per chiarire l’origine dell’incendio. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte: da un possibile guasto tecnico a un’azione dolosa.

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