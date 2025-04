Notte di gelosia sul litorale di Torvaianica. Un ferito in codice rosso

La brezza di fine aprile, le luci dei locali che costeggiano il Lungomare delle Sirene, la musica che filtra dai dehors.

Torvaianica, martedì sera, sembrava vivere la solita vigilia di primavera, quando le compagnie di ragazzi si affacciano al mare in cerca di un drink e di un po’ di leggerezza. Ma sotto quella calma apparente covava una tempesta.

Tutto inizia poco dopo le 22. Una ragazza – vent’anni appena – sorseggia una bibita con gli amici su uno dei tavolini vista mare.

Non sa che, dall’altro lato della strada, qualcuno la osserva: è l’ex fidanzato, coetaneo, con cui la storia è finita da poche settimane ma le ferite sembrano ancora aperte. Lui non è solo: in auto con lui altri tre ragazzi.

L’agguato fuori dal locale

Quando il gruppetto della ragazza esce dal bar, l’auto nera taglia la corsia, frenando di traverso. Portiere che sbattono, urla, insulti – in un lampo si passa dalle parole alle mani. L’ex scende per primo, spinto da una gelosia che diventa furia, trascinando gli amici.

Dall’altra parte, i ragazzi della giovane cercano di fare scudo, ma la situazione precipita: calci, pugni, bottiglie sollevate come armi improvvisate. I passanti indietreggiano, qualcuno grida, altri filmano.

L’arrivo dei Carabinieri e quattro ragazzi denunciati

La telefonata al 112 parte quasi in simultanea con la rissa. Due pattuglie della Compagnia di Pomezia piombano sul lungomare in pochi minuti: sirene, lampeggianti, ordine che cerca di imporsi sul caos.

Alla vista delle divise alcuni giovani si dileguano, altri restano frastornati, col fiato corto e i vestiti strappati. A terra, l’ex fidanzato – volto tumefatto e sangue dal sopracciglio – lamenta forti dolori. I militari chiamano subito l’ambulanza.

Il giovane viene così trasportato al San Camillo in codice rosso, non in pericolo di vita, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti. Quattro, nel bilancio complessivo, i ragazzi denunciati per rissa.

