Notte di paura alla Magliana: aggredisce i carabinieri con un coltello, bloccato con il taser

Una chiamata d’emergenza nel cuore della notte, il tempestivo dispiegamento delle pattuglie sul territorio e un’aggressione improvvisa sventata in frazioni di secondo grazie all’utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione.

È lo scenario vissuto nelle scorse ore in un’abitazione di via della Magliana, dove i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia sono dovuti intervenire d’urgenza per contenere un uomo in forte stato di agitazione psicofisica.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione che indicava una grave crisi in corso all’interno dell’appartamento.

All’arrivo dei militari, la situazione è rapidamente precipitata: l’uomo, un trentaseienne romano, ha aperto improvvisamente la porta d’ingresso scagliandosi contro le forze dell’ordine e brandendo un coltello nel tentativo di colpirli a distanza ravvicinata.

La neutralizzazione immediata con l’arma a impulsi elettrici

Per far fronte alla minaccia immediata e salvaguardare l’incolumità di tutti i presenti, l’equipaggio dell’Arma ha dovuto fare ricorso alle dotazioni non letali. Un militare ha estratto la pistola a impulsi elettrici, esplodendo un colpo che ha centrato l’aggressore.

L’uso mirato del taser ha permesso di immobilizzare e disarmare l’uomo in pochi istanti, neutralizzando il pericolo senza provocargli lesioni o danni collaterali.

Il soccorso sanitario e il trasferimento in ospedale

Una volta messo in sicurezza l’ambiente e recuperata l’arma bianca, i Carabinieri hanno consentito l’accesso al personale sanitario del 118, rimasto in attesa all’esterno dello stabile per motivi di sicurezza durante le fasi concitate dell’intervento.

L’equipe medica, dopo aver somministrato una terapia sedativa per stabilizzare i parametri del trentaseienne, ha provveduto al suo trasferimento protetto a bordo di un’ambulanza.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso il reparto di psichiatria dell’ospedale Sant’Eugenio, dove è stato affidato alle cure degli specialisti per gli accertamenti clinici del caso.

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