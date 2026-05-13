Notte fonda Lazio: l’Inter si prende la Coppa Italia, l’Olimpico resta al buio

Doveva essere la notte del riscatto, l’ultima chiamata per salvare una stagione fin qui fallimentare. Si è trasformata, invece, in un’agonia tattica durata novanta minuti.

La Lazio cade sotto i colpi dell’Inter in una finale di Coppa Italia senza storia, terminata 2-0 per i nerazzurri, tra i fischi di un pubblico biancoceleste che si aspettava tutto, tranne che una squadra così rinunciataria.

Nonostante le promesse della vigilia su una squadra “feroce” e “determinata”, gli uomini di Maurizio Sarri (costretto a seguire il match dalla tribuna per squalifica) sono scesi in campo con il timore reverenziale di chi si sente già battuto.

Il tracollo difensivo: Marusic e Tavares nel mirino

Il piano partita biancoceleste è apparso subito chiaro: un catenaccio d’altri tempi, rinunciando al palleggio e chiudendosi negli ultimi trenta metri per sperare in una ripartenza solitaria. Un castello di carte che è crollato quasi subito sotto il peso degli errori individuali.

A rompere l’equilibrio è stata la sfortuna, tinta di grottesco: un autogol di Marusic, sfortunato ma goffo nella dinamica, ha regalato il vantaggio agli uomini di Chivu. Ma se la sfortuna può essere un’attenuante per il montenegrino, non lo è per Nuno Tavares.

Il terzino ha confermato il suo momento nero: come già visto nel derby, ha perso un pallone sanguinoso per pura ingenuità, spalancando un’autostrada a Lautaro Martinez. Il “Toro” non ha perdonato, firmando il 2-0 e chiudendo virtualmente la contesa già nel primo tempo.

Un attacco fantasma e il rammarico di Dia

Della manovra offensiva laziale non è rimasta traccia per trequarti di gara. Castellanos e compagni sono rimasti prigionieri della mediana nerazzurra, incapaci di produrre un solo tiro nello specchio fino a un quarto d’ora dalla fine.

L’unica fiammata è arrivata al 75’, con l’ingresso di Boulaye Dia. L’attaccante ha avuto sul piede il pallone che avrebbe potuto riaprire il match: solo davanti a Josep Martinez, ha però calciato incredibilmente addosso all’estremo difensore interista, spegnendo le ultime speranze di rimonta.

Verdetto finale: Chivu fa doppietta all’Olimpico

Per l’Inter e per il suo tecnico Chivu è un trionfo totale. Dopo aver vinto pochi giorni fa in campionato sempre nella Capitale, il tecnico nerazzurro alza il trofeo confermando la superiorità schiacciante della sua rosa.

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