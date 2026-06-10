Notte glam all’Olimpico, Achille Lauro si prende Roma con il tour “Comuni Immortali”

La consacrazione definitiva, la notte più attesa, il ritorno a casa da re indiscusso del pop-rock italiano.

Roma si prepara a spalancare le porte dello Stadio Olimpico per quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più travolgenti e spettacolari dell’estate capitolina.

Questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, i riflettori dell’impianto del Foro Italico si accenderanno su Achille Lauro, attesissimo protagonista della tappa romana del suo nuovo e ambizioso tour “Comuni Immortali”.

Per l’artista romano non si tratta di un concerto qualunque, ma del coronamento di un lungo viaggio partito dai palazzi della periferia e passato attraverso le provocazioni di Sanremo, le passerelle dell’alta moda e la televisione.

Per la prima volta nella sua carriera, Lauro calcherà il prato dell’Olimpico da titolare assoluto, davanti a una marea umana di decine di migliaia di fan pronti a farsi trascinare nel suo immaginario glam.

Dalle provocazioni al pop: i brani più attesi della scaletta

Lo show, che prenderà il via ufficialmente a partire dalle ore 21:00, è stato concepito come una monumentale opera rock teatrale in grado di riassumere tutte le anime artistiche del cantante.

Sebbene l’entourage dell’artista mantenga il più stretto riserbo sulla scaletta ufficiale — che verrà svelata solo all’impatto con il pubblico — i fan sono già pronti a cantare a squarciagola i capisaldi della sua discografia.

Accanto alle tracce dell’ultimo disco Comuni Immortali, la spina dorsale del concerto sarà sorretta dalle hit iconiche come Rolls Royce, Me ne frego, 16 marzo, C’est la vie e Domenica.

Ma l’attesa più febbrile è tutta per Amor, la viscerale ballata-dichiarazione d’amore che l’artista ha cucito addosso alla sua Roma e che stasera, tra le mura dell’Olimpico, promette di trasformarsi in un gigantesco e commovente coro collettivo.

Metropolitana fino a notte fonda per battere il caos viabilità

Un evento di tale portata, capace di calamitare una mole imponente di spettatori nel quadrante nord della città, ha spinto il Campidoglio e i tecnici della mobilità a varare un piano trasporti straordinario per scongiurare la paralisi del traffico.

La notizia più importante per i pendolari della musica riguarda le linee della metropolitana (A, B e C), il cui servizio sarà prolungato fino all’1:30 di notte, garantendo due ore di corse in più rispetto all’orario ordinario infrasettimanale. Resteranno aperti fino alle 2:15 anche i principali parcheggi di scambio della città.

Per raggiungere l’area del Foro Italico, l’invito delle autorità è quello di abbandonare l’auto privata. Oltre all’asse Metro A Flaminio-Tram 2, Atac ha predisposto il potenziamento dei bus di linea diretti verso lo stadio (69, 280, 446 e 910).

Di contro, per tutta la giornata scatteranno severi divieti di sosta e chiusure parziali al traffico veicolare su viale del Ministero degli Affari Esteri, lungotevere Diaz e le strade limitrofe alla Farnesina.

La macchina organizzativa consiglia ai possessori del biglietto di varcare i cancelli d’ingresso con diverse ore d’anticipo, per superare agevolmente i rigidi filtraggi di sicurezza e godersi senza ansie una notte romana che si preannuncia indimenticabile.

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