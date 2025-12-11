“Nubes de Buenos Aires” alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

Giovedì 18 dicembre la Biblioteca nazionale centrale di Roma si animerà con lo spettacolo “Nubes de Buenos Aires”.

Un duo musicale d’eccezione Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneón incontrerà sul palco due maestri del tango argentino, Simone Facchini e Gioia Abballe.

“Nubes de Buenos Aires” offrirà quindi al pubblico uno spettacolo indimenticabile, frutto della straordinaria alchimia tra talenti.

Grazia in ogni respiro, eleganza in ogni movimento, Simone Facchini e Gioia Abballe propongono una danza che parla nel silenzio, scorre con chiarezza e risplende di una bellezza senza tempo.

Con un sodalizio come coppia artistica da 20 anni, Simone Facchini e Gioia Abballe sono stati i primi europei a salire sul podio nel Campionato Mondiale di Tango di Buenos Aires 2017.

Sul palco, a guidare la danza con il suono di chitarra e bandoneón, Giampaolo Bandini e Cesare Chiacchiaretta, due musicisti di straordinario valore e punto di riferimento nel panorama concertistico internazionale, esploreranno e proporranno il ricco e indimenticabile repertorio della musica argentina, sfruttando il fascino e la magia dei suoi strumenti più iconici, grazie alla loro straordinaria forza comunicativa e al loro carisma unico.

“Nubes de Buenos Aires” sarà uno spettacolo con interpreti acclamati a livello internazionale per la loro abilità artistica e la loro tecnica raffinata, danzatori e musicisti che illumineranno il palcoscenico della Biblioteca nazionale centrale per festeggiare il Natale con tutti al ritmo caldo del tango, tra emozione, passione e magia.

PROGRAMMA

PRENOTAZIONE

Astor Piazzolla:

–Bandoneon

–Ave Maria

–Zita

Agustin Bardì: Gallo Ciego

Astor Piazzolla:

–Adios Nonino

–Invierno Porteno

–Suite da Maria de Buenos Aires

Maximo Diego Pujol: Nubes de Buenos Aires

Astor Piazzolla:

–Oblivion

–Libertango

