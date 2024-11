Nuova stretta contro le irregolarità nelle strutture ricettive: sospese tre licenze a Piazza Vittorio

La Polizia di Stato continua con un ulteriore passo nella lotta alle irregolarità per garantire legalità e sicurezza nel cuore della Capitale.

Questa volta, nel mirino degli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale, sono finite tre strutture ricettive situate in piazza Vittorio Emanuele II.

Dai controlli amministrativi è emerso un quadro di irregolarità gravi: mancata trasmissione dei dati degli ospiti al portale della Questura di Roma e false attestazioni sulla presenza di clienti. Queste violazioni hanno portato all’immediata chiusura temporanea degli hotel, disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento prevede la sospensione delle attività per sette giorni e si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle illegalità, in vista dell’Anno Santo.

