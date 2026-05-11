Nuovo centro civico di Casal Monastero, nel Municipio IV

“Stamattina, 11 maggio 2026, al via i lavori del nuovo centro civico di Casal Monastero. Insieme all’Assessore Veloccia ci siamo recati in sopralluogo per l’avvio del cantiere, comunica il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

Un’opera attesa da tantissimi anni dal quartiere che oggi compie finalmente i primi passi concreti verso la sua realizzazione. L’ultimazione dei lavori è prevista per i primi mesi del 2027″.

“Il progetto, – prosegue Umberti – inserito tra le opere secondarie del Piano di Zona D1 Casal Monastero, è stato sbloccato grazie al lavoro congiunto del Dipartimento Urbanistica e del Municipio. La realizzazione è affidata al Consorzio Sant’Alessandro, con un investimento complessivo di oltre 720 mila euro provenienti dagli oneri concessori.

Il nuovo centro civico sorgerà nell’area compresa tra via Nomentum e viale Eretum, su una superficie di circa 350 mq.

La struttura ospiterà:

una sala polifunzionale

una biblioteca con sala lettura

una sala ristoro

una sala informatica

un piccolo consultorio

Prevista anche la riqualificazione delle aree esterne, per un totale di circa 6.000 mq, con il rifacimento delle pavimentazioni e delle aree verdi, la realizzazione di un’area cani e di un campo da bocce”.

“La consegna di questo cantiere – conclude il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti – rappresenta una risposta concreta a una richiesta storica del quadrante di Casal Monastero. Parliamo di un’opera strategica che darà finalmente al quartiere uno spazio pubblico moderno, inclusivo e capace di rispondere ai bisogni sociali, culturali e aggregativi dei cittadini.

Continuiamo a lavorare per ridurre i divari tra le periferie e garantire servizi di qualità su tutto il territorio. Un ringraziamento all’Assessore Maurizio Veloccia per l’impegno e per aver saputo ascoltare le esigenze dei cittadini e del Municipio su un intervento strategico per il territorio di Casal Monastero. Ora lo sguardo è rivolto alla conclusione dei lavori”.

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