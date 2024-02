Nuovo Salario: Colpito con la mazza da hockey dal vicino di casa

Un ragazzo di 28 anni ha colpito il vicino di casa con una mazza da hockey, ferendolo alla testa. L’aggressione è avvenuta in zona Nuovo Salario, intorno alle ore 21 di ieri sera (Martedì 13 febbraio 2024), quando la vittima, un ragazzo di 26 anni, ha fatto ritorno nella sua abitazione in via Chiusi.

Mentre apriva la porta di casa, il 26enne è stato colpito dal vicino di casa dal 28enne romano, senza apparente motivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato le due persone. La vittima è stata quindi portata all’ospedale Villa San Pietro per le ferite riportate alla testa, che sono state giudicate guaribili in 5 giorni. Il 28enne, affetto da disturbi psichici, è stato ricoverato al policlinico Umberto I, per via delle condizioni di squilibrio mentale in cui versava.