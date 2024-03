Occupazione abusiva: sgomberati 6 appartamenti in pochi giorni

Da Centocelle a San Basilio, per finire al Villaggio Olimpico: sono sei gli appartamenti liberati negli ultimi giorni dalle pattuglie della Polizia di Roma Capitale.

Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno permesso la riacquisizione, da parte di ATER e Roma Capitale, di alcuni alloggi in via di Brava, via Corinaldo e nei pressi del Villaggio Olimpico, denunciando 4 persone, italiane e straniere, che si trovavano all’interno senza alcun titolo. (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno permesso la riacquisizione, da parte di ATER e Roma Capitale, di alcuni alloggi in via di Brava, via Corinaldo e nei pressi del Villaggio Olimpico, denunciando 4 persone, italiane e straniere, che si trovavano all’interno senza alcun titolo.

Analogo intervento in via degli Angeli. Qui, ad intervenire le pattuglie della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino, che hanno denunciato tre persone per occupazione abusiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

