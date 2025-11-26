Offrono hashish, poi chiedono 10 euro: rissa sfocia in accoltellamento al Colosseo

Stavano terminando la serata con qualche foto al Colosseo, immortalando l’anfiteatro illuminato prima di tornare a casa.

Un momento leggero, tra sigarette, battute e lo stupore di una Roma notturna che sa essere ancora magica. È in quell’istante, però, che la notte si è trasformata in paura.

Poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì, un gruppo di ragazzi è stato avvicinato da due giovani, entrambi nordafricani, che hanno offerto loro dell’hashish.

Un rifiuto tranquillo, inizialmente. Ma alla seconda richiesta – dieci euro “almeno”, hanno detto – il più nervoso dei due ha perso la calma.

Con un gesto fulmineo ha tirato fuori un coltello nascosto nella manica della felpa e ha colpito al fianco uno dei ragazzi, un 19enne di Terracina, sotto gli occhi terrorizzati degli amici.

Le urla sono rimbalzate lungo via degli Annibaldi. A sentirle sono stati gli agenti del commissariato Esquilino, in servizio nella zona.

Quando hanno raggiunto il ponte, hanno trovato il giovane ferito, piegato dal dolore ma ancora lucido, circondato dal gruppo di amici che cercava aiuto.

Il ragazzo ha spiegato rapidamente quanto accaduto, indicando l’aspetto dei due aggressori mentre veniva medicato dal personale del 118, che ha trattato la ferita – fortunatamente superficiale – sul posto.

Immediatamente sono scattate le ricerche. La descrizione fornita dalla vittima e dai testimoni ha permesso ai poliziotti di individuare uno dei due giovani poco distante, nella zona dell’Esquilino.

Fermato in via Amendola, il ragazzo ha tentato di mantenere la calma, ma nelle sue tasche è saltato fuori proprio il coltello utilizzato per colpire il 19enne.

Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale, è stato riconosciuto senza esitazioni dalla vittima, che nel frattempo aveva sporto denuncia.

Il giovane è risultato essere un 17enne tunisino, senza dimora e irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata rapina aggravata. Intanto la polizia prosegue gli accertamenti per rintracciare il secondo complice.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.