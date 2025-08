Olgiata-La Storta, riapre centro raccolta Ama per sfalci e potature

Venerdì 8 agosto, nel Municipio XV, riaprirà il centro di raccolta Ama di Olgiata-La Storta. Il punto di via Cassia km 19.680 è dedicato al conferimento di sfalci e potature.

Ama fa sapere che il centro resterà aperto tutti i giorni della settimana: dal lunedì al sabato nelle fasce orarie 7-12 e 14-18, la domenica e i festivi nella fascia 7-12.

Nel punto di Olgiata-La Storta i cittadini potranno consegnare gratuitamente fino a 5 sacchi da 110 litri al giorno per autovettura.

Sul sito di Ama l’elenco completo dei centri di raccolta attivi nei Municipi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.