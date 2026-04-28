Oltre 34 mila persone al Mattatoio per la Festa della Resistenza

La Festa della Resistenza di Roma 2026 si è conclusa con una partecipazione di oltre 34 mila persone che, dal 23 al 26 aprile, al Mattatoio di Testaccio, hanno preso parte agli oltre 100 appuntamenti del programma promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, fra lectio, presentazioni, teatro, proiezioni, musica, mostre e percorsi.

Il dato della partecipazione testimonia una risposta della città sempre più ampia e sentita: le presenze di quest’anno segnano un incremento significativo rispetto alle 25 mila registrate nel 2025, le 16 mila del 2024 e le 10 mila del 2023.

Protagonista di questa IV edizione, in particolare, è stato proprio il rinnovato Mattatoio di Testaccio, trasformato in una vera e propria “Cittadella della Resistenza”: una piazza aperta di partecipazione e incontro in cui la memoria ha ripreso voce nel segno dell’81° Anniversario della Liberazione e degli 80 anni dell’Assemblea Costituente, confermando il legame profondo tra la storia collettiva e l’identità civile di Roma.

Nel corso dei quattro giorni di Festa, alcune aree della “Cittadella” sono state intitolate a figure chiave della nostra democrazia, madri e padri costituenti quali Tina Anselmi, Adele Bei, Nilde Iotti, Lina Merlin e Teresa Noce, e ancora Piero Calamandrei e Sandro Pertini.

Un atto simbolico per trasformare la toponomastica del Mattatoio in una mappa di valori civili, rendendo omaggio a chi ha gettato le basi della nostra Repubblica.

“Le cittadine e i cittadini – ha commentato Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale – hanno sentito il desiderio di esserci, di stare insieme, nelle giornate più importanti del nostro calendario laico, per seguire oltre 100 eventi, condotti con linguaggi che si contaminano e modi resistenti di stare al mondo. È stata una grande emozione”.

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