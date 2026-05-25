Ondata di calore, scattano i primi bollini arancioni: allerta a Roma e Rieti

Primi segnali d’estate sul Lazio, con temperature in rapido aumento e le prime allerte ufficiali per il caldo diffuse dal Ministero della Salute.

È infatti partita la pubblicazione dei bollettini sulle ondate di calore destinati alla popolazione, uno strumento che accompagnerà i prossimi mesi monitorando i livelli di rischio nelle principali città italiane.

Nel primo aggiornamento, valido per il 25, 26 e 27 maggio, compaiono già diversi centri laziali contrassegnati dal bollino arancione, il livello 2 di allerta che indica condizioni meteorologiche potenzialmente rischiose soprattutto per anziani, fragili e persone con patologie croniche.

Per la giornata di martedì 26 maggio il livello arancione interesserà Roma, Rieti e Viterbo, mentre mercoledì 27 maggio l’allerta verrà estesa anche a Latina.

Il livello 2 rappresenta una fase di pre-allarme: non si tratta ancora dell’emergenza massima prevista dal sistema ministeriale, ma indica condizioni climatiche che possono avere effetti negativi sulla salute, soprattutto in presenza di esposizione prolungata al sole, elevata umidità e scarsa ventilazione.

L’anticiclone africano che sta investendo gran parte della Penisola porterà infatti un deciso rialzo delle temperature già nelle prossime ore, con valori percepiti superiori alle medie stagionali e picchi particolarmente elevati nelle aree urbane densamente cementificate come la Capitale.

Proprio a Roma l’effetto “isola di calore” rischia di amplificare ulteriormente la sensazione di afa, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nei quartieri più trafficati.

Il Ministero raccomanda alle fasce più vulnerabili di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, bere frequentemente, evitare l’esposizione diretta al sole e prestare particolare attenzione ad anziani soli e bambini piccoli.

I bollettini sulle ondate di calore resteranno consultabili quotidianamente attraverso il portale ufficiale del Ministero della Salute per tutta la stagione estiva.

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