Operazione “Alto Impatto”: sospeso ristorante e sanzionate sale scommesse per 30 mila euro

Il modello operativo della Polizia di Stato, già applicato con successo nelle aree centrali e periferiche della Capitale, viene ora esteso a tutta la provincia di Roma per garantire maggiore sicurezza e vivibilità.

Il Questore di Roma ha disposto nuovi servizi straordinari, coinvolgendo diverse istituzioni locali per presidiare le aree urbane e intervenire con verifiche capillari, in collaborazione con ASL e Polizia Locale.

Operazione “Alto Impatto” nel quartiere Colle Salario e a Monterotondo:

Nella giornata di ieri, il Distretto di Polizia di Fidene, in sinergia con il personale S.I.A.N. della ASL Roma G e la Polizia Locale di Monterotondo, ha condotto un servizio “ad alto impatto” per monitorare le zone del quartiere Colle Salario e le principali vie di collegamento tra la periferia est e Roma.

L’obiettivo era chiaro: intensificare i controlli per il rispetto delle normative, con particolare attenzione ai locali pubblici e agli esercizi commerciali.

Controlli nei centri scommesse e sanzioni per 30 mila euro:

Durante i controlli a Colle Salario, sono state ispezionate quattro sale scommesse con Videolottery (VLT). Tutte le sale sono risultate in violazione delle normative regionali e comunali sugli orari di apertura per il gioco, con una delle sale multata anche per mancato rispetto delle norme anti-fumo. Il totale delle sanzioni contestate ammonta a circa 30.000 euro.

Nel comune di Monterotondo, le verifiche amministrative hanno riguardato altre due sale scommesse, che sono risultate completamente in regola.

Tuttavia, durante il controllo di un bar nel centro cittadino, sei delle persone presenti sono risultate avere numerosi precedenti di polizia, un aspetto che ha spinto le forze dell’ordine ad avviare un’istruttoria per l’applicazione dell’articolo 100 del TULPS.

Questa disposizione permette al Questore di sospendere la licenza di locali ritenuti abituali ritrovi di persone pregiudicate o pericolose per l’ordine pubblico.

Sospeso un ristorante per carenze igienico-sanitarie a Monterotondo:

Durante i controlli, il personale specializzato della ASL ha disposto l’immediata sospensione di un ristorante etnico situato nella zona sud di Monterotondo, a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie rilevate.

All’interno del locale sono stati trovati circa 20 kg di alimenti surgelati, sia di origine animale che ittica, privi di qualsiasi certificazione di tracciabilità.

La situazione è stata ulteriormente aggravata dalle violazioni edilizie riscontrate e dalle condizioni precarie della struttura.

Sul personale del ristorante, composto da 13 dipendenti, sono state avviate ulteriori verifiche per accertare la regolarità delle loro posizioni contrattuali.

Anche il sistema di videosorveglianza del locale è stato posto sotto esame, così come la documentazione tecnica relativa all’impianto di emissione dei fumi, per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Sicurezza e collaborazione per garantire la vivibilità della provincia:

Il modello operativo della Questura di Roma prosegue dunque con una serie di azioni concrete e mirate per migliorare la qualità della vita dei cittadini e assicurare il rispetto delle normative su tutto il territorio provinciale.

Tale operazione rappresenta solo una tappa di un progetto più ampio che mira a promuovere una collaborazione attiva tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali, affinché ogni cittadino possa sentirsi protetto e tutelato nei propri spazi urbani.

