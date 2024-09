Operazione antidegrado in viale Pretoriano, rimosse 30 tende e indentificate 19 persone

A partire da questa mattina alle 8.00 la Polizia Locale di Roma Capitale, con decine di agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del I Gruppo Centro sono stati impegnati in un duplice intervento per il ripristino del decoro in due importanti aree nella zona circostante la stazione Termini, oggetto già in precedenza di diverse operazioni anti degrado.

Le attività, svolte in collaborazione con il personale del Commissariato Viminale della Polizia di Stato, hanno portato all’identificazione di 19 occupanti, prevalentemente di origine africana, nove dei quali privi di documenti e quindi sottoposti ai controlli di rito.

Nei confronti delle persone presenti, di età compresa tra i 30 e i 45 anni, sono state attivate le consuete procedure di assistenza da parte della Sala Operativa Sociale, presente unitamente a personale di Ama, del Dipartimento SIMU e dell’Ufficio Speciale Decoro Urbano di Roma Capitale.

Ultimate le opere di pulizia, saranno avviati i lavori delle ditte incaricate, per mettere in sicurezza le aree e scongiurare ulteriori occupazioni abusive.

