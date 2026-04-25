Operazione decoro a San Pietro: sgomberata e bonificata la Rampa del Sangallo

L’intervento, pianificato nell’ambito dei servizi antidegrado del centro storico, ha preso di mira uno degli scorci architettonici più suggestivi della zona, trasformato negli ultimi tempi in un bivacco permanente.

L’intervento dei Carabinieri

Durante il controllo, i militari hanno accertato una situazione di forte degrado:

Accampamenti abusivi: Numerose tende e giacigli di fortuna, costruiti con materiali di recupero, occupavano gran parte della rampa, ostacolando il passaggio dei pedoni.

Identificazioni: Sono state 11 le persone identificate all’interno dei manufatti precari. Tutti i presenti sono stati invitati ad allontanarsi senza che si registrassero particolari momenti di tensione.

La bonifica straordinaria di AMA

Parallelamente alle attività di polizia, i Carabinieri hanno coordinato l’azione di una squadra operativa dell’AMA. Gli operatori ecologici hanno rimosso quintali di masserizie, rifiuti accumulati e resti dei giacigli.

Al termine delle operazioni, l’area è stata completamente bonificata, restituendo il sito monumentale alla cittadinanza in condizioni di sicurezza e decoro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.