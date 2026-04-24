Orrore a Palestrina: percuote il cane a morte in strada. Deferito un 56enne

Una scena di violenza brutale, consumata in strada e interrotta solo dall’intervento delle forze dell’ordine, ha scosso via Loreto (Palestrina), dove un uomo è stato fermato con l’accusa di aver aggredito in modo ripetuto e feroce il proprio cane, lasciando l’animale in condizioni gravissime.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, testimoni della scena, che hanno immediatamente contattato la Centrale Operativa descrivendo quanto stava accadendo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo — identificato poi come F.F., classe 1970 — avrebbe colpito l’animale più volte, nonostante fosse legato al guinzaglio e quindi impossibilitato a sottrarsi all’aggressione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Forestale di Palestrina insieme ai veterinari della ASL competente. Le condizioni del cane sono apparse da subito estremamente critiche: l’animale è stato trasportato d’urgenza in una clinica specializzata, dove i medici hanno tentato ogni possibile intervento per salvarlo.

Nonostante le cure intensive, le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi. Il cane è deceduto nella serata, dopo ore di tentativi disperati da parte del personale veterinario.

Parallelamente, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tivoli, è scattato il sequestro della salma.

Sarà ora l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana a eseguire l’autopsia, necessaria a chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le cause del decesso, consolidando il quadro probatorio già definito dagli investigatori come particolarmente solido grazie alle testimonianze raccolte sul posto.

L’uomo dovrà rispondere dell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 544-bis del Codice penale, relativo all’uccisione di animali.

Un caso che riporta al centro dell’attenzione il tema della tutela degli animali, oggi riconosciuti dall’ordinamento come esseri senzienti e protetti anche a livello costituzionale, dopo la riforma che ha rafforzato il principio di salvaguardia del loro benessere.

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