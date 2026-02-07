Orrore a Tivoli: stalker stacca un orecchio a morsi al rivale e picchia la ex

La violenza si è abbattuta come un lampo in piena giornata a Tivoli. Gli agenti del commissariato locale sono arrivati sul posto dopo una chiamata d’emergenza, trovandosi di fronte una scena drammatica: un uomo aveva trasformato un incontro privato in un pestaggio brutale, lasciando dietro di sé sangue e ferite profonde.

Il racconto delle vittime

Il nuovo compagno della donna è stato colpito con una furia disumana: fratture al volto, traumi diffusi e, durante la colluttazione, l’aggressore gli ha morsicato il padiglione auricolare, provocandone la parziale amputazione.

La donna, invece, è stata ricoverata con un trauma cranico e contusioni multiple, causate sia da pugni sia da colpi sferrati con un bastone.

Cinque anni di paura e soprusi

Dopo l’arresto dell’uomo, la donna ha trovato il coraggio di raccontare una storia di violenze sistematiche mai denunciate: colpi inferti con tubi di gomma, minacce armate con una balestra pronta a sparare, fratture gravi mascherate come incidenti domestici.

Dopo la fine della relazione, la persecuzione è continuata con pedinamenti costanti e minacce di morte.

L’arresto

Grazie alle testimonianze raccolte e alla documentazione clinica, gli agenti hanno rintracciato il 37enne responsabile, che è stato associato al carcere locale.

L’uomo dovrà rispondere di lesioni gravissime, in particolare per la deformazione permanente inflitta al nuovo compagno della donna.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.