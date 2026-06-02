Orrore sulla Portuense, aggredisce i genitori in casa e tenta di strangolare la madre

Un pomeriggio di ordinaria follia tra le mura domestiche che ha rischiato di trasformarsi nell’ennesimo drammatico matricidio.

I Carabinieri della Stazione Roma Trullo hanno arrestato in flagranza di reato un romano di 54 anni, già ampiamente conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Il dramma è andato in scena all’interno di un appartamento in via Portuense, nel quadrante sud-ovest della Capitale.

A far scattare il blitz d’urgenza dei militari dell’Arma è stata la disperata richiesta di aiuto giunta alla centrale operativa del Numero Unico per le Emergenze 112 da parte di un’anziana donna, che stava subendo la furia cieca del figlio.

La violenza e il tentativo di soffocamento

Le pattuglie dei Carabinieri, confluite sul posto a sirene spiegate nel giro di pochissimi minuti, sono riuscite a fare irruzione nell’abitazione, bloccando il cinquantaquattrenne e interrompendo l’aggressione prima che potesse avere conseguenze fatali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, al culmine dell’ennesima violenta discussione nata per motivi banali o legati a richieste di denaro, si è scagliato con inaudita ferocia contro i genitori anziani con cui convive.

In preda a un vero e proprio raptus, il cinquantaquattrenne ha colpito ripetutamente la coppia e ha tentato persino di strangolare la madre, stringendole le mani attorno al collo.

Durante la sfuriata, l’aggressore ha inoltre sfogato la propria rabbia contro l’arredamento dell’abitazione, distruggendo e danneggiando gravemente la maggior parte dei mobili delle stanze.

Il trasferimento nel penitenziario di Trastevere

Mentre i sanitari del 118 prestavano le prime cure mediche ai due anziani genitori, profondamente sotto shock e feriti, il cinquantaquattrenne è stato ammanettato e condotto in caserma per il fotosegnalamento.

Al termine delle formalità di rito, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, l’arrestato è stato scortato e rinchiuso presso la casa circondariale di Regina Coeli, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo.

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