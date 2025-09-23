Ostia Antica Festival omaggia Pino Daniele

A dieci anni dalla sua scomparsa e settanta dalla nascita, ecco l’omaggio sincero per Pino Daniele, anima ribelle e delicata della musica italiana. Un artista che ha unito Napoli e il mondo, la tradizione e l’innovazione, il cuore e il groove.

Sul palco del Teatro Romano a Ostia Antica, il 27 settembre 2025 alle ore 21, la band Gente Distratta con la regia di Chiara Palumbo, porta in scena un concerto che attraversa la carriera di Pino Daniele con rispetto, energia e passione.

Dalle prime ballate acustiche alle contaminazioni blues, jazz e funk, ogni brano diventa occasione per ricordare non solo il musicista, ma l’uomo, il poeta, il sognatore…

Un viaggio sonoro ed emotivo, tra capolavori come Napule è, Je so’ pazzo, Quando, Yes I know my way e tante altre perle di un repertorio che ha segnato generazioni. PINO on the road AGAIN non è solo un concerto: è un atto d’amore. Perché la musica di Pino vive e ci parla ancora.

Una big band che non vuole imitare o stravolgere, ma interpretare e capire – prima di tutto – cosa Pino Daniele volesse dire con le sue canzoni, con le sue melodie. I Gente Distratta portano avanti intatto il suo sentimento, suonando le sue canzoni, la sua musica.

La loro ricerca musicale, sin dal 2014, raggiunge oggi una maturità eccezionale.

Gli arrangiamenti interpretano, con originalità e rispetto, il “sentimento” del bluesman partenopeo, cantante e chitarrista delle strade di Napoli, amico di chi quelle strade le abita, narratore che ha saputo descrivere una città eterna come nessuno mai, con semplicità e sincerità.

Pino Daniele ha saputo creare momenti musicali poetici, originali, eclettici e viscerali e i Gente Distratta attraversano quelle atmosfere, ne assorbono l’energia e la restituiscono allo spettatore che diventa parte di un viaggio musicale, un viaggio in un’epoca dalla quale è impossibile distaccarsi.

OSTIA ANTICA FESTIVAL – 27 settembre, ore 21

Gente Distratta in PINO on the road AGAIN

Teatro Romano – Via dei Romagnoli, 717, 00119 OSTIA ANTICA ROMA

Biglietti su Ticketone.it

Info: Menti Associate – www.mentiassociate.com – Tel. +39 06 97602968

