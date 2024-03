Ostia Antica, vuole salire sul bus fuori dalla fermata: blocca la corsa del bus, poi insulta l’autista

Momenti di panico, nella giornata di ieri Martedì 12 Marzo 2024. Dove un ragazzo ha bloccato la corsa del bus dopo aver preteso di salire fuori fermata. Una volta a bordo ha insultato l’autista costringendolo a interrompere momentaneamente il servizio. L’accaduto ad Ostia Antica dove i carabinieri hanno poi denunciato il ragazzo.

I fatti in viale dei Romagnoli. Qui un 21enne romano, per futili motivi ha infastidito il conducente dell’autobus della linea urbana 11 Roma Tpl costringendolo a interrompere temporaneamente la corsa. Il ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Ostia Antica nelle immediate vicinanze ed è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.

Il 21enne ha preteso di salire fuori fermata, impedendo al mezzo di proseguire, poi una volta a bordo è scaturito un alterco verbale con il conducente che è stato costretto a fermarsi e a chiamare il 112.

