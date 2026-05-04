Ostia e Fregene, il litorale sotto assedio dei controlli: 9 arresti e 17 denunce nel weekend

Un fine settimana di controlli serrati ha trasformato il litorale romano in un vero e proprio perimetro di sicurezza. Tra Ostia, Fiumicino e Fregene, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario per contrastare reati predatori, spaccio e fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida”, in occasione del ponte del Primo Maggio.

L’operazione, condotta secondo le linee strategiche del Prefetto Lamberto Giannini, ha visto pattuglie impegnate giorno e notte in un’attività capillare di controllo del territorio.

Il bilancio è pesante: 436 persone identificate, 212 veicoli verificati e nove arresti complessivi, tra esecuzioni di provvedimenti giudiziari e un fermo in flagranza.

Particolarmente intenso il lavoro ai posti di blocco, dove oltre 500 conducenti sono stati sottoposti a controlli alcolemici. Le infrazioni al Codice della Strada hanno portato a 69 sanzioni, per un importo complessivo superiore ai 35mila euro.

Sul fronte penale, tra gli arrestati figurano soggetti già noti alle forze dell’ordine, destinatari di provvedimenti per reati che spaziano dai maltrattamenti in famiglia alla truffa e ai furti, con pene anche superiori ai cinque anni di reclusione.

Ampio spazio anche al contrasto allo spaccio. In uno degli interventi più rilevanti è stato fermato un minorenne di 17 anni trovato in possesso di 72 grammi di hashish e circa 2.500 euro in contanti. Altri tre soggetti sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre 20 assuntori sono stati segnalati alla Prefettura.

Non sono mancati episodi legati ai reati contro il patrimonio e alla sicurezza pubblica. A Ostia, in un esercizio commerciale di via delle Azzorre, due uomini sono stati bloccati: uno per furto, l’altro per rapina impropria dopo aver aggredito il personale durante un tentativo di fuga.

Infine, nel corso dei controlli stradali, due persone sono state deferite per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

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