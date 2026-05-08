Ostia, ruspe al Village: giù l’ultimo fortino abusivo. Lo stabilimento confiscato diventa “sociale”
L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, ed è il culmine di un lavoro iniziato mesi fa
Il rumore delle ruspe sul Lungomare Paolo Toscanelli segna oggi la fine definitiva di un capitolo lungo anni di illegalità. Nella mattinata odierna, sotto gli occhi delle massime autorità cittadine, è iniziata l’ultima fase di demolizione delle strutture abusive dell’ex stabilimento “Village”, bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività come simbolo della riconquista del litorale romano.
Dal degrado alla legalità
All’intervento hanno partecipato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnati dall’assessore al Patrimonio Tobia Zevi e dal presidente del Municipio X Mario Falconi.
Le autorità hanno assistito alle operazioni che chiudono un periodo segnato da occupazioni abusive, degrado e ombre criminali, aprendo la strada a una nuova stagione di gestione pubblica e sociale.
L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, ed è il culmine di un lavoro iniziato mesi fa per restituire uno spazio sottratto per troppo tempo all’uso dei cittadini.
Un futuro all’insegna dell’inclusione
Se il passato del Village è stato segnato dall’illegalità, il suo futuro sarà dedicato all’inclusione sociale. La nuova concessione affidata allo stabilimento prevede la gestione da parte di una rete di cooperative specializzate, con progetti rivolti a persone fragili e cittadini con disabilità.
L’obiettivo è trasformare l’ex fortino del malaffare in un presidio di servizi e attività sociali, dimostrando come i beni confiscati possano diventare strumenti di crescita e benessere per l’intera comunità.
Sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine
La riuscita dell’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra Roma Capitale, Prefettura di Roma, forze dell’ordine, vigili del fuoco, Polizia locale e Ama, insieme a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ripristino della legalità e della sicurezza sul litorale romano.
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