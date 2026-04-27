Ostia, weekend di controlli: pugno duro contro parcheggiatori e sosta selvaggia

Controlli serrati, presidi rafforzati e tolleranza zero per abusivismo e violazioni. Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in campo un’operazione straordinaria sul litorale di Ostia, presa d’assalto da centinaia di visitatori complice il clima primaverile.

In campo circa quaranta agenti dei gruppi X Mare e I Centro Storico, impegnati sia in servizi in uniforme — per garantire una presenza visibile e deterrente — sia in abiti civili, per un controllo più discreto e capillare nelle zone più affollate, in particolare nell’area dei “cancelli”.

Abusivismo e controlli sul territorio

Nel corso delle verifiche sono state identificate decine di persone. Sei individui sono stati sorpresi mentre svolgevano l’attività di parcheggiatore abusivo: per loro sono scattate sanzioni complessive superiori agli 8mila euro.

Tre persone, inizialmente prive di documenti, sono state accompagnate per l’identificazione: dagli accertamenti è emerso che tutte avevano precedenti penali.

Stretta sulla sosta irregolare

Particolarmente intensa l’attività sul fronte della viabilità. Nel solo fine settimana sono stati circa 400 gli automobilisti sanzionati per infrazioni al Codice della Strada.

Tra le violazioni più frequenti, la sosta su strisce pedonali, in prossimità degli incroci, sulle piste ciclabili e negli spazi riservati ai motocicli.

Guida in stato di ebbrezza

Durante i controlli è stato fermato anche un neopatentato, di nazionalità straniera, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Il giovane ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test: per lui sono scattati il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e il fotosegnalamento per ulteriori verifiche sulla sua posizione sul territorio nazionale.

Controlli verso l’estate

Le operazioni non si fermeranno. In vista del Festa dei Lavoratori e dell’avvio della stagione estiva, i controlli verranno ulteriormente intensificati.

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