Ostiense, blitz dei Nas in un panificio: laboratori irregolari e niente allergeni, maxi multa al titolare

Laboratori di produzione non dichiarati alle autorità, gravi carenze sul fronte della pulizia e del rispetto delle norme igieniche e, soprattutto, la totale assenza di informazioni trasparenti per i clienti in merito agli ingredienti e alla presenza di potenziali allergeni nei prodotti da forno.

Questo è lo scenario emerso a seguito di un’ispezione mirata condotta dai Carabinieri all’interno di un noto panificio situato nella zona di circonvallazione Ostiense.

Il blitz, inserito in un più ampio piano di monitoraggio delle attività commerciali e di somministrazione della Capitale, si è concluso con una pioggia di sanzioni economiche e una denuncia a piede libero per l’amministratore unico dell’attività.

L’operazione ha visto muoversi in stretta sinergia i reparti specializzati dell’Arma. I primi a entrare in azione sono stati i militari del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro), i cui accertamenti si sono concentrati sulla tutela del personale e sul rispetto dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato il titolare del forno per la mancata adozione delle misure obbligatorie in materia di primo soccorso e gestione delle emergenze mediche, elevando contestualmente una sanzione penale amministrativa pari a 1.800 euro.

La stangata dei Nas: nel mirino l’igiene e la trasparenza

I nodi più critici sono però emersi con il secondo filone del controllo, affidato agli specialisti del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità).

L’ispezione dei locali adibiti alla panificazione ha portato alla luce un quadro di generale trascuratezza strutturale, culminato in una sanzione amministrativa complessiva di ben 6.334 euro.

Tra le contestazioni principali mosse dai militari figurano le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate nei laboratori, unite all’omessa comunicazione formale alla Asl di alcuni locali interni utilizzati stabilmente per la lavorazione dei prodotti, un espediente che permetteva di sottrarre quegli spazi alle periodiche verifiche d’ufficio.

Il pericolo per i clienti allergici

A destare particolare preoccupazione è stata la totale inadempienza sul fronte della tutela della salute dei consumatori. Il bancone della rivendita è risultato infatti completamente privo dei cartelli indicatori degli ingredienti e del registro obbligatorio degli allergeni.

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