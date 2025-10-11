Ottobre si accende di cultura nella Capitale: due settimane di arte, cinema, teatro e musica

Dal 10 al 23 ottobre, un nuovo e denso calendario di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale è pronto ad animare la città.

Una nutrita offerta di eventi, diversificata e accessibile, che spazia dal cinema alla letteratura, dal teatro alle performance urbane.

L’agenda autunnale si arricchisce grazie all’offerta dei cartelloni delle istituzioni culturali cittadine e dalle proposte selezionate tramite gli avvisi pubblici Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno e Artes et Iubilaeum 2025.

Mentre le giornate si accorciano, Roma accende nuove luci sulla Capitale con tante iniziative che abiteranno diversi Municipi. Due settimane da vivere in tutta la città, nel pieno spirito dell’Ottobrata romana.

Tra gli appuntamenti più imminenti, e solo per citarne alcuni, si segnala, dall’11 ottobre, al Palazzo Esposizioni Roma la Quadriennale d’arte, principale esposizione periodica dedicata all’arte italiana contemporanea.

La mostra è promossa da Fondazione La Quadriennale di Roma, in collaborazione con la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ed è organizzata in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo.

Questa 18ª edizione si intitola Fantastica, in omaggio alla capacità dell’arte di dischiudere nuovi orizzonti, e propone un racconto della scena artistica italiana post Duemila scandito in cinque capitoli, esito dei punti di vista offerti dai cinque curatori: Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi e Alessandra Troncone.

A seguire, la presentazione, il 13 ottobre in Campidoglio, della rassegna multidisciplinare PPP Visionario, promossa da Roma Capitale per ricordare Pier Paolo Pasolini, tra i massimi intellettuali del Novecento, nel 50° Anniversario dall’omicidio avvenuto il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia.

Oltre un mese di eventi a partire dalla metà di ottobre, che vedrà protagonisti grandi nomi della scena artistica e culturale contemporanea e che si svolgeranno in diversi luoghi simbolo della città per onorare la memoria e l’eredità dell’opera pasoliniana.

Un cartellone che proporrà diverse visioni artistiche e non solo, costruito grazie anche alla partecipazione delle principali istituzioni culturali cittadine e delle associazioni del territorio. Il programma completo sarà presto disponibile.

Per il Cinema (dal 15 al 26 ottobre), l’atteso ritorno del tradizionale appuntamento annuale con la Festa del Cinema di Roma, giunta alla ventesima edizione e organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma.

La kermesse si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale.

Per gli amanti della musica, la programmazione del Teatro dell’Opera di Roma, dal 9 al 16 ottobre, presso il Teatro Costanzi, presenta Adriana Mater con la regia di Peter Sellars e la direzione di Ernest Martínez Izquierdo.

Nell’ambito della programmazione della Fondazione Teatro di Roma, dal 15 al 26 ottobre al Teatro India andrà in scena Buchettino, adattamento di Claudia Castellucci del classico Le Petit Poucet di Charles Perrault e diretto da Chiara Guidi.

Tutte le informazioni e gli altri appuntamenti promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale sono disponibili sul sito Culture Roma .

