Overdose a Tivoli: muore 66enne, tre arresti. Tra loro un dipendente pubblico che spacciava con l’auto di servizio

Un uomo di 66 anni è morto per overdose in un appartamento di Tivoli, lo scorso 30 luglio. Ma solo oggi, a distanza di quasi un anno e nel massimo riserbo, si scopre l’intera vicenda: una storia di droga e complicità, fatta di silenzi, spaccio e responsabilità gravi.

I carabinieri della compagnia di Tivoli, coordinati dalla procura, hanno ricostruito nei dettagli una dinamica inquietante che ha portato all’arresto di tre persone, tra cui un cantoniere dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale.

La mattina dell’overdose

Il dramma si consuma in poche ore. La vittima, un uomo già noto come assuntore e in condizioni di salute precarie, si reca a casa di un 74enne, insieme a un amico e collega 66enne, impiegato come cantoniere pubblico. Saranno proprio questi ultimi due, secondo le indagini, a procurare l’eroina, pienamente consapevoli dei rischi legati allo stato di salute del loro amico.

Per recuperare la droga, il dipendente pubblico accompagna il 74enne in una nota piazza di spaccio a Ponte di Nona. Lì acquistano l’eroina da un pusher gambiano di 30 anni. Tutto avviene con l’auto di servizio della Città Metropolitana, dotata di lampeggiante: un mezzo istituzionale usato, secondo i carabinieri, per mimetizzarsi e aggirare i controlli.

Rientrati a Tivoli, i tre consumano la sostanza in casa del 74enne. La dose letale iniettata alla vittima provoca l’overdose fatale.

Un dipendente pubblico nel cuore dello spaccio

Le indagini hanno portato alla luce una realtà ancora più grave: il cantoniere non era un semplice complice occasionale. Da tempo, secondo quanto ricostruito, fungeva da intermediario abituale tra spacciatori e acquirenti nelle aree di Ponte di Nona e Tor Bella Monaca. In cambio di qualche dose per sé, accompagnava i clienti ai fornitori, guadagnandosi la loro fiducia come “garante” degli scambi.

In diverse occasioni avrebbe utilizzato proprio l’auto di servizio per i suoi spostamenti illeciti, anche durante l’orario di lavoro. Un comportamento che, oltre a costituire peculato, mostra una sistematica deviazione del suo ruolo istituzionale.

Le stesse indagini documentano che in alcuni casi la droga veniva consumata anche all’interno del veicolo ufficiale, rendendo ancora più chiara l’immersione del dipendente pubblico nel sistema dello spaccio.

Gli arresti e le accuse

Al termine dell’inchiesta, la procura di Tivoli ha disposto misure restrittive per i tre coinvolti: Il pusher gambiano è stato sottoposto all’obbligo di firma. Mentre il dipendente pubblico e il 74enne sono finiti agli arresti domiciliari.

Le accuse, a vario titolo, sono gravissime: morte come conseguenza di altro delitto, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e peculato.

Le reazioni istituzionali

Dura la reazione del capo di gabinetto della Città Metropolitana, Francesco Nazzaro, che ha dichiarato:

“Di fronte a un quadro accusatorio di tale gravità, assumeremo immediatamente provvedimenti disciplinari di massimo rigore. Garantiamo la massima collaborazione con la Procura e le forze dell’ordine”.

