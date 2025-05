“Pagina Bianca” in scena al Teatro IF

Con gli AltriOltre si chiude la stagione del Teatro IF, in Via Nomentana 1018 a Roma con un ultimo appuntamento da non perdere: PAGINA BIANCA Sabato 17 maggio 2025 ore 21.00 e Domenica 18 maggio 2025 ore 17.30.

L’ultimo appuntamento della stagione e sarà l’occasione per chiudere un percorso ricco di emozioni e teatro vissuto.

PAGINA BIANCA, regia di Monica Attianese con Monica Attianese, Mery Calamita, Gianluca Rossetti debutta con lo spettacolo “Il protagonista perfetto” – 17 e 18 maggio.

Quattro occhi osservano il mondo, due menti lo analizzano, una coppia di giovani lo vive in un piccolo appartamento di periferia.

Marco e Beatrice sono impegnati nella stesura di una storia o, meglio, nella creazione del protagonista perfetto. La fervida immaginazione di lui, unita alle brillanti idee di lei, dà vita a una figura fuori dal comune.

Frammenti di quotidianità, memorie letterarie e un pizzico di ironia intessono le pagine bianche, in un dialogo tra realtà e finzione che si fa sempre più sottile.

Cosa accade quando una tormenta emotiva si scatena nella vita dei due giovani, spezzando la linea di confine tra il vero e l’immaginario?

Mente, corpo, anima e cuore: forse sono davvero questi gli ingredienti per la ricetta del protagonista perfetto – che sia fantastico o reale.

“Il protagonista perfetto” vi aspetta al Teatro IF il 17 e 18 maggio, per un viaggio delicato e profondo tra le parole, le emozioni e i sogni di chi scrive e di chi vive.

Biglietti: Intero € 15 (prenotazione obbligatoria)

Info e prenotazioni: 342 6864372 (anche whatsapp)

Mail: prenotazioni@teatroif.it

Biglietti disponibili al link:

https://www.ticket.it/teatro/evento/pagina-bianca.aspx

