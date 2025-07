Palestrina. Rotondi: “La città beneficiaria delle risorse del Programma FESR Lazio 2021-2027”

«Notizia importante per la città di Palestrina, che rientra tra i 39 Comuni del Lazio che hanno potuto sottoscrivere la convenzione con la Regione per beneficiare delle risorse del Programma FESR Lazio 2021-2027.

Colgo l’occasione per ricordare che, già nel Dicembre 2024 avevo annunciato che, a seguito di un puntuale lavoro svolto collaborando con l’Assessore Elena Palazzo e gli uffici preposti, in costante dialogo con i Comuni, l’Amministrazione Regionale impegnava 60 milioni di euro per l’efficientamento degli impianti termici degli edifici pubblici molto energivori, come scuole e strutture sportive, ubicati nei Comuni laziali con più di ventimila abitanti (esclusa Roma). Grazie al coordinato lavoro di squadra tra Giunta Rocca, Assessorato Ambiente e territori, le risorse sono a disposizione delle Amministrazioni Comunali».

E’ quanto dichiara Marika Rotondi Vicepresidente Commissione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative e consigliere regionale del Lazio di Fdi

«Da consigliere regionale – prosegue la nota – proveniente da Palestrina voglio sottolineare come grazie a questa convenzione con la Regione, anche per il nostro Comune, ci sono tutti i presupposti per attuare interventi fondamentali per ridurre consumi ed inquinamento nei fabbricati pubblici, e far coincidere fabbisogno energetico con un utilizzo di energie meno impattante sull’ambiente, per contribuire al raggiungimento di un concreto incremento della sostenibilità dei grandi plessi a fruizione collettiva, che è l’obiettivo della Regione Lazio»

