Panico sul Cotral: 23enne con coltello nello zaino

Era un tranquillo viaggio di prima mattina, uno di quelli che migliaia di pendolari affrontano ogni giorno sulla tratta Tivoli–Roma. Ma quel venerdì, sull’autobus Cotral diretto verso la Capitale, si è trasformato in una corsa sospesa tra la tensione e la paura.

A bordo, un giovane passeggero impugna un coltello: ha lo sguardo torvo, i movimenti agitati. Un altro ragazzo, impaurito, prende coraggio e chiama il 112.

Da quel momento inizia un’operazione lampo. La centrale operativa dei Carabinieri coordina l’intervento in tempo reale. L’autista, guidato via telefono dai militari, riceve indicazioni precise: portare il mezzo a un punto sicuro, dove le pattuglie sarebbero già state pronte ad attendere.

Il bus si ferma. In pochi secondi, i Carabinieri del Comando Compagnia di Tivoli salgono a bordo. Silenzio. Gli occhi dei passeggeri si spostano su un giovane seduto in fondo, che al vedere le divise tenta di sottrarsi al controllo. Viene subito bloccato.

La perquisizione non lascia dubbi: nello zaino del 23enne, italiano, spuntano un coltello in acciaio dalla lama lunga 20 centimetri e una forbice affilata di 19 centimetri. Due oggetti potenzialmente pericolosi, custoditi senza giustificazione. Nessun agguato, fortunatamente, nessun ferito. Ma la tensione sul volto dei presenti racconta tutta la paura vissuta in quei minuti.

Il giovane viene arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi. I coltelli sono stati sequestrati.

