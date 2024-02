Pantano: Trovato in casa con droga, pistole a salve e telefoni criptati

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato, in flagranza, un 38enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, i Carabinieri nel corso di un servizio di controllo antidroga, sono giunti all’abitazione dell’uomo, ubicata in località Pantano del comune di Roma dove a seguito di una perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato circa 400 g di cocaina, suddivisa in 160 dosi, pronte per essere vendute, due pistole a salve, due cellulari “criptati”, oltre a 656 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività illecita.

Durante le fasi d’ingresso nell’abitazione, i Carabinieri hanno sorpreso la compagna dell’indagato mentre tentava di disfarsi di parte degli involucri di stupefacente, lanciandoli dalla finestra, ma sono stati recuperati. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.