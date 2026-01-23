Papa Leone XIV, visiterà alcune parrocchie nelle zone periferiche di Roma: ecco quali
Dal mare di Ostia al Quarticciolo, fino a Primavalle e Ponte Mammolo
Sulla scia dei suoi predecessori, Papa Leone XIV torna alla “pastorale del territorio”. Il viaggio nelle parrocchie romane non è solo un atto simbolico, ma un segnale di vicinanza alle comunità che vivono quotidianamente le sfide della Capitale.
Ogni visita culminerà con la Celebrazione Eucaristica aperta a tutti i fedeli.
Il calendario delle visite
Le tappe sono state scelte per coprire l’intera mappa pastorale della città, toccando centri storici e periferie popolose:
15 Febbraio: Santa Maria Regina Pacis (Ostia Lido) – Settore Sud.
22 Febbraio: Sacro Cuore di Gesù (Castro Pretorio) – Settore Centro.
1° Marzo: Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo (Quarticciolo) – Settore Est.
8 Marzo: Santa Maria della Presentazione (Primavalle) – Settore Ovest.
15 Marzo: Sacro Cuore di Gesù (Ponte Mammolo) – Settore Nord.
Il significato per il Quarticciolo
Particolarmente attesa è la tappa del 1° marzo. Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, ha espresso profonda gratitudine per la scelta di visitare l’Ascensione al Quarticciolo:
«La presenza del Papa è un segnale di straordinaria attenzione verso una comunità spesso raccontata solo per le sue difficoltà, ma ricca di solidarietà. È un’occasione per ribadire che il Quarticciolo è una comunità viva, capace di futuro e di riscatto sociale».
Incontro con il Clero
Prima di iniziare il tour nelle parrocchie, il Santo Padre dedicherà un momento speciale ai suoi sacerdoti. Nel mese di febbraio, presso l’Aula Paolo VI in Vaticano, Leone XIV accoglierà l’intero clero della diocesi di Roma per un momento di riflessione e confronto comunitario prima dell’inizio ufficiale della Quaresima.
