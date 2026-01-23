Papa Leone XIV, visiterà alcune parrocchie nelle zone periferiche di Roma: ecco quali

Sulla scia dei suoi predecessori, Papa Leone XIV torna alla “pastorale del territorio”. Il viaggio nelle parrocchie romane non è solo un atto simbolico, ma un segnale di vicinanza alle comunità che vivono quotidianamente le sfide della Capitale.

Ogni visita culminerà con la Celebrazione Eucaristica aperta a tutti i fedeli.

Le tappe sono state scelte per coprire l’intera mappa pastorale della città, toccando centri storici e periferie popolose:

15 Febbraio: Santa Maria Regina Pacis (Ostia Lido) – Settore Sud.

22 Febbraio: Sacro Cuore di Gesù (Castro Pretorio) – Settore Centro.

1° Marzo: Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo (Quarticciolo) – Settore Est.

8 Marzo: Santa Maria della Presentazione (Primavalle) – Settore Ovest.

15 Marzo: Sacro Cuore di Gesù (Ponte Mammolo) – Settore Nord.

Particolarmente attesa è la tappa del 1° marzo. Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, ha espresso profonda gratitudine per la scelta di visitare l’Ascensione al Quarticciolo:

«La presenza del Papa è un segnale di straordinaria attenzione verso una comunità spesso raccontata solo per le sue difficoltà, ma ricca di solidarietà. È un’occasione per ribadire che il Quarticciolo è una comunità viva, capace di futuro e di riscatto sociale».