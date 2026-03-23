Parco delle Valli, fine dell’accampamento: via otto occupanti abusivi

Un intervento mirato per restituire decoro e sicurezza a uno degli angoli più frequentati del quadrante nord-est della Capitale.

Nei giorni scorsi, l’area del Parco delle Valli è stata al centro di un’operazione congiunta condotta dagli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, affiancati dal personale della Polizia di Stato.

Il blitz si è concentrato in via del Fosso di Sant’Agnese, sotto il ponte ferroviario, dove era stato segnalato un insediamento abusivo.

All’arrivo delle pattuglie, gli agenti si sono trovati di fronte a una situazione di forte degrado: strutture improvvisate realizzate con materiali di fortuna e accumuli di rifiuti riconducibili ad attività di rovistaggio.

L’intera area è stata liberata e sottoposta a un intervento di bonifica, con la rimozione dei rifiuti affidata agli operatori di AMA, intervenuti per riportare condizioni di igiene e sicurezza in uno spazio a ridosso di luoghi sensibili, tra cui un istituto scolastico e una pista ciclabile molto frequentata.

Nel corso delle operazioni sono state identificate otto persone adulte, tutte di origine rumena, che occupavano abusivamente la zona.

Per loro è scattata la denuncia per invasione di terreno pubblico, aggravata proprio dalla particolare collocazione dell’insediamento. Nei confronti degli occupanti è stato inoltre disposto l’ordine di allontanamento.

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