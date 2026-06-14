Parco delle Valli, le novità sul Centro Anziani

Il Parco delle Valli, riserva naturale situata nel quartiere Conca d’Oro, è un’area verde tutelata da normative regionali finalizzate alla salvaguardia della biodiversità.

In questi giorni le novità che riguardano il parco sono diverse. Oltre al concerto in memoria di Rino Gaetano e alle numerose iniziative sportive organizzate sul territorio, proseguono con regolarità i lavori per la ricostruzione del Centro Anziani di Conca d’Oro.

La struttura era stata distrutta da un incendio circa sette anni fa e, da allora, il quartiere è rimasto privo di uno spazio di aggregazione dedicato alle persone della terza età. I lavori sono ripresi alcune settimane fa e la conclusione è prevista entro la fine di giugno o, al più tardi, nel corso del mese di luglio.

Con il nuovo regolamento dei centri anziani approvato dal Comune di Roma, queste strutture possono oggi aprirsi maggiormente al territorio, offrendo un importante valore aggiunto alla comunità. In particolare, attraverso il coinvolgimento dei giovani e delle associazioni, può svilupparsi un proficuo confronto intergenerazionale, favorendo lo scambio di esperienze, conoscenze e punti di vista, con benefici per tutte le parti coinvolte.

Al momento non è stata ancora fissata una data ufficiale per l’inaugurazione e l’apertura del Centro Anziani. Tuttavia, il Comune di Roma è al lavoro per renderlo operativo nel più breve tempo possibile.

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