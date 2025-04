Parco Serenissima e via Salaria, via gli abusivi: le aree tornano alla città

All’alba, tra i sentieri alberati del Parco della Serenissima, qualcosa si muove. Non sono semplici passanti o podisti mattinieri, ma gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che, con passo deciso, si fanno largo tra roulotte, furgoni e auto posteggiate alla rinfusa.

È qui che, nelle ultime ore, una trentina di persone aveva cercato rifugio, occupando una delle tante aree verdi della città.

Ma stavolta l’intervento è tempestivo. Le pattuglie del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) sono arrivate in tempo per evitare che quell’area si trasformasse nell’ennesimo insediamento stabile.

Gli occupanti si sono allontanati spontaneamente, risalendo a bordo dei loro mezzi. Solo una roulotte e un furgone, abbandonati e non marcianti, sono stati rimossi.

Il parco è tornato nelle mani del Dipartimento Tutela Ambientale, pronto per essere messo in sicurezza e restituito ai cittadini. Ma non è stato l’unico intervento.

A chilometri di distanza, lungo via Salaria 555, le forze congiunte del II Gruppo Parioli, dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e del reparto Tutela Fluviale del GSSU si sono imbattute in un altro scenario di degrado: un grande insediamento abusivo, annidato tra le mura fatiscenti di un fabbricato di proprietà comunale. Decine di baracche, silenziose e deserte, segni evidenti di una presenza che ha lasciato dietro di sé soltanto materiali, oggetti e macerie.

E proprio seguendo il fiume Aniene, poco più avanti, un terzo insediamento, più piccolo ma non meno impattante, è stato individuato.

In questo caso, all’interno della zona gli agenti hanno trovato tre cani, apparentemente abbandonati. Li hanno presi in carico e trasportati in sicurezza presso il canile della Muratella, garantendo loro un rifugio e cure adeguate.

Mentre le ruspe si preparano a ripulire ciò che resta di questi insediamenti, le operazioni di bonifica continuano. Un lavoro silenzioso ma costante, che parla di decoro, sicurezza e attenzione per gli spazi pubblici.

