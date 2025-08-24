Parioli: 31enne con cacciavite si aggirava tra le auto in sosta nel tentativo di rubarne una, arrestato

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri in via di Villa Sacchetti, dove un uomo è stato sorpreso dai Carabinieri mentre si aggirava tra le auto parcheggiate. Alla vista della pattuglia, l’individuo ha cercato di nascondersi dietro un veicolo, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

L’uomo, un cittadino macedone di 31 anni, è stato trovato in possesso di un cacciavite lungo 20 centimetri, strumento che secondo gli investigatori sarebbe stato utilizzato nel tentativo di rubare un’autovettura.

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, il sospetto è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.