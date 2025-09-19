Parioli, ambulante abusivo minaccia agenti della Polizia Locale con mazza da baseball e tirapugni: arrestato

Prima la bancarella abusiva, poi le minacce, infine l’arresto. È la parabola di un uomo di 58 anni, italiano, fermato ieri dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale dopo una giornata ad alta tensione.

Tutto è cominciato in viale Somalia, dove i caschi bianchi lo avevano sorpreso a vendere merce senza autorizzazione. Al sequestro degli articoli aveva reagito malissimo: parole di fuoco e promesse di vendetta contro gli agenti.

Promesse che, poche ore dopo, hanno preso forma. Nel primo pomeriggio l’uomo si è appostato con la sua auto nei pressi della sede del gruppo in viale Parioli.

Una pattuglia lo ha notato e, al momento del controllo, la situazione è degenerata: il 58enne ha opposto resistenza e ha cercato di afferrare alcune armi appoggiate sul sedile accanto a lui.

Il tentativo è stato subito neutralizzato dagli agenti, che lo hanno bloccato e tratto in arresto. A bordo del veicolo sono spuntati una mazza da baseball, un tirapugni e un coltello: un piccolo arsenale che è stato immediatamente sequestrato.

L’uomo, già noto alla Polizia Locale, dovrà ora rispondere di resistenza e minacce a pubblico ufficiale, oltre che della detenzione delle armi.

