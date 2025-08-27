Parioli. Arrampicati sul ponteggio, smurano la cassaforte di un appartamento: colpo da 300mila euro

Un colpo studiato nei minimi dettagli, nella zona dei Parioli. Dove approfittando dei lavori di ristrutturazione in corso nello stabile, una banda di ladri si è arrampicata fino al quarto piano di un elegante palazzo di via Archimede, utilizzando come appiglio i tubi della caldaia e il ponteggio montato sulla facciata.

Una volta raggiunto il balcone, hanno forzato una porta finestra ed erano già dentro l’appartamento di un noto architetto romano di 77 anni, che in quei giorni si trovava in vacanza al mare.

L’obiettivo era chiaro: la cassaforte. Dopo averla individuata, i malviventi l’hanno smurata con precisione chirurgica e sono scappati con un bottino da capogiro: oltre 300mila euro in contanti, gioielli, oro e 18 orologi di lusso, tra cui Rolex, Patek Philippe e Cartier.

A scoprire il furto, nella tarda mattinata di martedì, è stata la donna delle pulizie che, entrando nell’abitazione, si è trovata davanti stanze a soqquadro e muri segnati dalla cassaforte divelta. Sotto shock, ha chiamato subito il 112, facendo scattare l’intervento delle volanti del commissariato Villa Glori.

L’architetto, informato dell’accaduto, ha interrotto le vacanze per rientrare a Roma e fornire la propria testimonianza agli investigatori.

Ma l’indagine parte in salita: nel palazzo non ci sono telecamere di videosorveglianza e, almeno per ora, non è stato trovato alcun testimone.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire i movimenti della banda, che potrebbe aver agito dopo un’attenta pianificazione, approfittando del ponteggio come “scala naturale” per penetrare nello stabile.

Un colpo silenzioso e rapidissimo, che ha fruttato uno dei bottini più ricchi registrati a Roma negli ultimi mesi.

